أخبار مصر | تصدير 50 ألف طن قطن في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصدير 50 ألف طن قطن في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأكد نائب رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن، الدكتور محمد نجم، خلال لقاء تلفزيوني، تصدير 50 ألف طن خلال عام 2020، بينما تم تصدير 86 ألف طن العام الماضي.

تعرض القطن المصري لمشكلات عديدة خلال الـ5 سنوات الماضية، منها انخفاض المساحة المزروعة، لكنه ما زال يتربع على قائمة التصدير العالمي.

وطالب بوضع استراتيجية لتغيير السياسة الزراعية، للحفاظ على المساحة المزروعة بالقطن، للاستمرار في ارتفاع مؤشر تصدير القطن للسوق العالمية.

