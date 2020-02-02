أخبار مصر | بدء تسجيل الشركات الموردة للقوات المسلحة "الإجراءات والشروط"

ويـأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.

وطالبت القوات المسلحة، الشركات التي تتقدم لأول مرة وتنتهي الموافقة الأمنية الخاصة، بتعاملها في 30 يونيه 2020، بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربي بمدينة نصر، خلال الفترة من 2 يوليو 2020.

وتقدم طلبات التعامل، بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم الأوراق المطلوبة كافة، والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من 1 مارس إلى 30 أبريل 2020.