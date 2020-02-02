أخبار مصر | برلماني: قطاعا النقل الذكي والنهري أفضل المجالات للاستثمار

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وأضاف أن الأفضلية جاءت بعد صدور قانون تنظيم النقل، والذي يساهم في استقرار منظومة النقل الذكي، وفي النقل النهري صدر قانون الملاحة النهرية، وجارٍ إعداد اللائحة التنفيذية له، والذي سينهي أزمة تعدد الجهات المشرفة على العاملين في القطاع.
وتابع في تصريحا له اليوم الأحد، أن منظومة النقل الذكي، من المجالات الواعدة في الوقت الحالي، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا إلى فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للدخول في منظومة النقل الذكي، ومن المنتظر في الفترة المقبلة دخول منافسين جدد.
ولفت إلى أن هؤلاء المستثمرين بحاجة إلى حزمة من الحوافز وهيكلة لبعض المشكلات الحالية التي تعاني، وعلى رأسها أزمة البنية الأساسية الممثلة في "الجراجات" والمحطات الأساسية.
واستطرد أن دراسة منظومة النقل الذكي، أشارت إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجهه قطاع النقل، هو هيمنة الطرق؛ حيث تساهم شبكة الطرق في نقل نحو 20 مليون رحلة من رحلات الركاب اليومية، أي ما يقرب من %93 من رحلات الركاب بوسائل النقل المختلفة.
واختتم بأن المنظومة، تسهم أيضا في نقل %97 من إجمالي البضائع المنقولة بين المحافظات المصرية، وبحسب دراسة شركة مسارات مصر للحلول، يمكن نظم النقل الذكي من 35% زيادة استثمارية بالبنى التحتية وتخفيض كلفة صيانة شبكة النقل بنسبة 25% سنويا.