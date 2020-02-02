أخبار مصر | الصحة العالمية: إصابة 11953 بفيروس كورونا معظمهم من الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: إصابة 11953 بفيروس كورونا معظمهم من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت منظمة الصحة العالمية، بأن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" وصلت إلى 11953 معظمها من الصين، بالإضافة إلى وجود 6 حالات منهم، 4 بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت المنظمة، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد بالقاهرة، إن "كورونا" يسبب مرضا حادًا بالرئتين، وهو من الفيروسات التاجية وله زيادات تشبه التيجان، ومن هنا سمي "كورونا"، لأنه من فيروسات "الكوراناويات المستقيمة".

وأكدت أن الفيروس يتناسخ بسرعة في الخلايا، ما يتسبب في الانتشار السريع بين البشر بشكل يصل إلى الوباء، وهو من الفيروسات صاحبة "الحمض النووي الريبوزي"، لذلك يحدث "طفرات جينية" تؤدي إلى تغيرات في تركيب الشريط الوراثي للفيروس، الأمر الذي يجعل علاجه صعبًا.