أخبار مصر | بعد انتشار فيروس كورونا.. 8 نصائح لركاب المترو والقطارت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتشار فيروس كورونا.. 8 نصائح لركاب المترو والقطارت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع انتشار فيروس كورونا في كثيرًا من دول العالم التي وصلت في بعضها إلى حد إعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار العدوى بين الأفراد، تقدم الخليج 365 عددا من النصائح العامة الواجب اتباعها لمنع انتشار العدوى، خاصة في المرافق المزدحمة مثل المترو وقطارات السكك الحديد.

اولا نصائح للركاب:

1- الاحتفاظ بشكل دائم بوجود مناديل للعطس بها ومراعاة عدم لمس الأيدي للفم أثناء العطس.

2- ضرورة الالتزام بالراحة إذا شعر المواطن بإصابته بالإنفلونزا العادية، حتى إن كان تأكده بنسبة 99% من كونها إنفلونزا وليست كورونا، حفاظا على صحته وصحة الآخرين.

3- ارتداء الكمامات الطبية في أوقات الذروة بالمحطات الأكثر ازدحاما والمحطات التبادلية بين الخطوط.

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ثانيا نصائح للمترو والسكك الحديدية:

4- على العاملين بالمترو رفع درجة الاستعداد من تكثيف أعمال التنظيف للقطارات والتعقيم.

5- وجوب وجود إسعافات أولية داخل المحطات.

6- استخدام الإذاعة الداخلية في المحطات المختلفة بهدف التوعية بأعراض الإصابة وطرق الوقاية اللازمة منه.

7- ضرورة الحفاظ على فتح نوافذ قطارات المترو قدر الامكان لإحداث تهوية مناسبة للقطارات.

8- زيادة القطارات العاملة على الخطوط وتقليل الوقت المستغرق في مسير القطارات لمجابهة الإزدحام وأوقات الذروة.