أخبار مصر | برلمانية تقترح خطة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تقترح خطة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت أنه رغم أن الأمر سهل وضروري في ذات الوقت إلا أنه لا توجد خطط ذات رؤية عامة لتطبيق ذلك في جميع المحافظات.
وتابعت عضو مجلس النواب: أنه يمكن التنسيق مع كليات الآثار والفنون الجميلة للمشاركة في تجميل وتحسين الصورة البصرية للميادين، عن طريق إنشاء نماذج من تماثيل تتماشى مع ثقافة المحافظات.
واقترحت أنه يمكن جعل الأمر ضمن مشروعات التخرج للطلبة، ويتم تسجيله باسمهم، وأيضا بمساعدة وزارة الآثار والتنمية المحلية، مشيره إلى أن الاهتمام بالآثار في المدن والمحافظات حتى لو لم تكن أصلية يضفي طابع جمالي وحضاري عليها، وعليه فيجب وضع خطة بالاتفاق مع الوزارات المعنية في هذا الصدد، وبالطبع ذلك له عظيم الآثر في دعم السياحة.