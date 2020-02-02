أخبار مصر | برلمانية تقترح خطة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تقترح خطة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت "رزق": إنه في الآونة الأخيرة، شهدت التماثيل غير الأصلية المنتشرة في المحافظات والميادين حالة من الإهمال وتساقط أجزاء منها وانتشار الكتابات المسيئة عليها، بما يتطلب خطة لمواجهة ذلك، إما باستبدالها بتماثيل جديدة ذات دلالة تاريخية أو ترميمها.

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الآثار والتنمية المحلية، بشأن وضع خطة عاملة لتطوير وترميم الآثار في ميادين المحافظات بأنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه رغم أن الأمر سهل وضروري في ذات الوقت إلا أنه لا توجد خطط ذات رؤية عامة لتطبيق ذلك في جميع المحافظات.

وتابعت عضو مجلس النواب: أنه يمكن التنسيق مع كليات الآثار والفنون الجميلة للمشاركة في تجميل وتحسين الصورة البصرية للميادين، عن طريق إنشاء نماذج من تماثيل تتماشى مع ثقافة المحافظات.



واقترحت أنه يمكن جعل الأمر ضمن مشروعات التخرج للطلبة، ويتم تسجيله باسمهم، وأيضا بمساعدة وزارة الآثار والتنمية المحلية، مشيره إلى أن الاهتمام بالآثار في المدن والمحافظات حتى لو لم تكن أصلية يضفي طابع جمالي وحضاري عليها، وعليه فيجب وضع خطة بالاتفاق مع الوزارات المعنية في هذا الصدد، وبالطبع ذلك له عظيم الآثر في دعم السياحة.

