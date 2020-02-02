أخبار مصر | إنفوجرافيك.. حصاد قطاع البترول في 2019

وفي هذا الشأن، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك لرصد إنجازات قطاع البترول في 2019.

وكشف الإنفوجرافيك عن زيادة حجم إنتاج الثروة البترولية بنسبة 7%، لتصل إلى 84.2 مليون طن، خلال عام 2019، مقارنة بـ 78.7 مليون طن عام 2018، بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، إلى جانب 51.9 مليون طن غاز طبيعي، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن غاز بوتاجاز.

وسدد القطاع مستحقات شركات البترول الأجنبية بنسبة 86%، لتصل إلى 0.9 مليار دولار خلال عام 2018-2019، مقارنة بـ 6.3 مليار دولار خلال عام 2011-2012.

وتم إبرام عدد من الاتفاقيات البترولية مع الشركات الأجنبية، تشمل توقيع 8 اتفاقيات بترولية، لحفر 34 بئرًا بقيمة استثمارية أكثر من 179 مليون دولار، وكذلك جار التوقيع على 17 اتفاقية لحفر 86 بئرًا بقيمة استثمارية أكثر من مليار دولار ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار.