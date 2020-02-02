أخبار مصر | محافظة القاهرة تنظم المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تنظم المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت محافظة القاهرة صباح اليوم، المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان "استثمار الشباب" في إطار الاهتمام بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المؤتمر يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وحرصه على الالتقاء بهم للتعرف على مشاكلهم وتقديم الحلول لها في ضوء رؤية مصر 2030، وفي إطار إنجاز العديد من المشروعات القومية لبناء مصر الحديثة.

وأضاف المحافظ، أن إقامة هذا المنتدى الشبابي اليوم تحت شعار الاستثمار في طاقات الشباب، يهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية واستثمار أفكار الشباب الإبداعية في هذا المجال من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة وإتاحة فرص مباشرة وغير مباشرة للعمل والانتاج.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش فرص التعاون مع صندوق المشروعات الصغيرة و المتطورة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة التي تعرض فرص عمل للشباب، وعدد من شركات التدريب التي تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية الحديثة ، كما يتضمن عرض لعدد من المشروعات الصغيرة الناجحة بالفعل، وورش عمل شارحة لدراسات الجدوى الجاهزة لعدد من المشروعات، وورش تدريبية عن أهمية ريادة الأعمال وأهمية المشروعات الصغيرة التي يعرضها الصندوق الاجتماعي للشباب.