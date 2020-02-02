أخبار مصر | إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال الصيانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء أعمال الصيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح شارع الهرم بعد الانتهاء من مدة أعمال الصيانة، بعد التنسيق مع الشركة المنقذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع "، بتنفيذ أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي" والمتعارضة مع مسار المشروع، حيث تم غلق شارع الهرم جزئيًا أمام سينما الهرم في الإتجاهين.

يذكر أن إدارة المرور أغلقت طريق الهرم، وتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالإتجاهين بدايةً من سينما الأهرام، حتى شارع خوفو، التى انتهت اليوم الأحد، وسيتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية اليه.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها.