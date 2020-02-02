أخبار مصر | برلماني: مشروع ميكنة المنظومة الضربية يساهم في توفير فرص عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مشروع ميكنة المنظومة الضربية يساهم في توفير فرص عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن مشروع ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل، يساهم في تيسير الإجراءات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع بيئة الاستثمار، وإلحاق مصر بمنظومة ضريبية ذي شأن بين دول العالم وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد متولي، في بيان له اليوم الأحد، أن الهدف من المنظومة الجديدة هو القضاء على الأخطاء والثغرات التي تحدث نتيجة العمل بالأوراق والفواتير الوهمية، كما أن النظام الإلكتروني يحد الكثير من الممارسات والفحص والرقابة من تلك المنظومة الجديدة الإلكترونية، كما يساهم في مواكبة النظم العالمية خاصة أن المستثمر الأجنبي يهتم بالنظم الضريبية في الدول التي يسعى للاستثمار بها.

وأشار إلى أن تحسين منظومة الضرائب أحد أهم الوسائل لتقليل عجز الدولة، موضحا أنه يجب الانفتاح على العالم والاستفادة من تجاربهم لإعادة هيكلة منظومة الضرائب، التي تمكن الدولة في وقتًا لاحق من زيادة الدخل، وبالتالي تحسين الخدمات، مطالبًا الاهتمام بتطوير العنصر البشري حتى يكون مؤهلا ومحترفا أثناء التعامل مع الإجراءات المميكنة الحديثة، ومنعا لحدوث أي خلل بالمنظومة الجديدة.