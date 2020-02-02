أخبار مصر | وقف إمام مسجد بالمنوفية لمخالفته حدود واجبه الوظيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقف إمام مسجد بالمنوفية لمخالفته حدود واجبه الوظيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، إيقاف إمام مسجد الشهداء بالبتانون مركز شبين الكوم بالمنوفية، عن العمل ومنعه من ممارسة أي عمل دعوي لمدة ثلاثة أشهر، أو انتهاء التحقيقات، وإحالة مدير الإدارة التابعة لها ومفتش المنطقة وعمال المسجد للتحقيق بالوزارة، واستدعاء مدير المديرية للوقوف على مدى مسئوليته وتقصيره في المتابعة.

وقالت الوزارة: إن ذلك جاء لما بدر منه من مخالفة لا تتسق وطبيعة عمله إمامًا، وبناء على مذكرة رئيس القطاع الديني.

وأضافت الوزارة أنها تتعامل بكل حسم مع من يخرج على حدود واجبه الوظيفي أو يستخدم المسجد في غير ما خصص له، وأنها لن تتوانى عن إنهاء خدمة أي شخص لا يلتزم بحرمة وقدسية المسجد أو يحاول استخدامه في غير ما شرع له.