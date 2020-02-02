أخبار مصر | الصحة: "احم نفسك" قدمت التوعية لـ19 ألفًا و601 صالون تجميل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: "احم نفسك" قدمت التوعية لـ19 ألفًا و601 صالون تجميل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الوزارة، في بيان اليوم: إن الفرق المشاركة بالمبادرة مرت على 19 ألفًا و601 صالون تجميل وناد صحي، منذ إطلاق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية، لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى.
وتابعت أنه تم عقد 104 ورش عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل بالمرحلة الثانية وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات.
ونوهت بوضع ملصقات تتضمن إرشادات للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، وبأن تلك الخطوة المهمة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية.
ومن ناحيته أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، إلى أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية.
ولفت إلى أن التعليمات تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى.
وأورد "حساني" أن المبادرة قامت بحصر وتقديم التوعية لـ 16326 صالون تجميل وناد صحي بمحافظات المرحلة الأولى وشملت "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان".