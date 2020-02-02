أخبار مصر | تعرف على أبرز استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، عن عدد الحالات التي تلقتها المنظومة، والحالات التي تم التعامل معها والاستجابة لها خلال شهر يناير الماضي، ومنها إستغاثة من مواطن بمحافظة الفيوم يعانى نجله (أ.ر.م) عمره سنتين من مرض جلدي (تآكل بجلد الأطراف وإلتهاب رئوي حاد) ويحتاج حجزه بأحد المستشفيات، فتم التنسيق مع الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وحجز الطفل بمستشفى أبشواي العام.

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كما تم رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله (م.ع.م) عمره 5 أيام من حديثي الولادة من عيوب خلقية (ثلاثة ثقوب بالقلب وغياب الخصيتين من كيس الصفن وغياب احدى الكليتين) ومحجوز بحضانة بإحدى المستشفيات، ويحتاج إلى مستشفى جامعي متخصص، فتم التنسيق مع الدكتور خالد الخشاب، نائب مدير مستشفى أبوالريش المنيرة وهيئة الإسعاف المصرية، لنقله وحجزه برعاية القلب بالمستشفى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أنه تم التعامل مع استغاثة من مواطن بمحافظة الدقهلية يعانى والده (أ.م.ع) عمره 65 عامًا من جلطة بالقلب حادة تسببت فى توقف بعضلة القلب، وتم عمل انعاش رئوي وموجود بالرعاية المركزة باحدى المستشفيات، وغير متوفر بها جراحة قلب وصدر، ويحتاج حجزه بالرعاية المركزة المتخصصة، وعمل قسطرة تشخيصية وإجراء تدخل جراحي، فتم التنسيق مع الدكتورة نسرين صلاح، عميدة طب المنصورة، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز المريض بمستشفى الباطنة بالجامعة وإجراء التدخل الطبى اللازم.