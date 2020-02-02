أخبار مصر | مجلس الوزراء يرصد 5190 شكوى طبية.. ومدبولي يشكر المتعاونين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يرصد 5190 شكوى طبية.. ومدبولي يشكر المتعاونين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال شهر يناير 2020، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأوضح التقرير أنه تم فحص الشكاوى مؤكدً التي تتعلق بالنواحي الطبية، ودراستها، وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها عدد 471 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية، تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية. تتعلق بالنواحي الطبية، ودراستها، وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها عدد 471 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية، تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية. ومن ناحيته أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية التعامل السريع مع الحالات الطبية، وكذا التنسيق بين الجهات المختلفة، لتقديم الخدمة لصاحب الشكوى، أو الاستغاثة، في أحد المستشفيات التابعة للدول، والتنسيق الذي يتم مع هيئة الإسعاف.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رصد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بمجلس الوزراء، 5190 شكوى وطلب استغاثة،

ووجه مدبولي الشكر لكل الجهات التي تبدي تعاونا ملحوظا في تقديم الخدمات المختلفة لأصحاب الشكاوى التي تتعامل معها المنظومة.

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وتنوعت احتياجات الحالات الطبية، ما بين توفير أسرة عناية مركزة، وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، وجراحات القلب والصدر، وجراحات الأورام، وعلاج حوادث الطرق، بالإضافة إلى علاج الكلى والكبد، والحميات، وأمراض المناعة، وعلاج السموم، وحضانات الأطفال المبتسرين.

وشملت الاحتياجات جراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة، شاملة كلًا من العيوب الخلقية بالقلب والكلى، والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، وهيئة التأمين الصحي.

ولاقت الحالات استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف.

