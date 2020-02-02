أخبار مصر | مفاجأة.. "الصحة" لم تخاطب "النقل" بشأن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. "الصحة" لم تخاطب "النقل" بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لمواجهة فيروس كورونا

قال مصدر مسئول بوزارة النقل: إن الوزارة لم تصلها أية إرشادات وقائية أو نشرة بالإجراءات الاحترازية، التي من الضروري أن تتبعها مكاتب الصحة الوقائية، التابعة لوزارة الصحة،

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الصحة كان يجب عليها مخاطبة الجهات المختلفة، وإعطائها الإرشادات والنصائح المفترض اتباعها، خاصة وزارة النقل ومرافقها المختلفة، والتي تقوم بنقل ملايين الأفراد يوميا.

وتابع المصدر -مفضلا عدم ذكر اسمه- أن المرافق تعد أكثر تأثرا بنقل العدوى، لكثرة عدد ركابها.