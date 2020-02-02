أخبار مصر | برلمانية تطالب بتقسيط مستحقات أعضاء هيئة تدريس الأزهر

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تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة وزارة المالية للقانون، وعدم صرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، حيث أن وزارة المالية تقوم بصرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر كفئات مالية مقطوعة، في حين أن المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 205 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20152016، نصت على احتسابها نسبة من الأجر الأساسي.

وأوضحت منير في بيان لها، أن ما تقوم به وزارة المالية مخالف للقانون، ومخالف أيضا لقرار السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وأيضا مخالف لفتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأشارت إلى أن أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة يتجاوز عددهم العشرون ألف عضو هيئة تدريس، لافته إلى أنها طالبت بتطبيق صحيح القانون، وتقسيط المستحقات المالية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة على عدد مناسب من السنوات، بالإضافة إلى تعديل مرتب عضو هيئة التدريس والهيئات المعاونة على الفور طبقا للقانون.