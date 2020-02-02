أخبار مصر | "السمات الفنية والمعمارية لقصر البارون" محاضرة بمتحف المنيل

ويأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي والثقافي الذي يقيمه المتحف في إجازة نصف العام الدارسي، لطلبة كليات السياحة والآثار.

وقال ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف قصر المنيل، إن المحاضرة يلقيها الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن قصر البارون إمبان والسمات الفنية والمعمارية له، بحضور مجموعة من طلاب كليات السياحة والآثار وكل محبي العمارة والفنون وآثار العصر الحديث في مصر.