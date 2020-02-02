شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: سحب طلبات الشركات للعمل مع القوات المسلحة من 2 لـ 27 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدفاع عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التي تطلب التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى 2020- 2021.. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدنى التي ترغب في التعامل معها.

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي- في بيان له- إن التسجيل يتم بقيام الشركات التي تتقدم لأول مرة والتى تنتهى الموافقة الأمنية الخاصة بتعاملها في 30 يونيو 2020 بسحب طلبات التعامل من مجمع خدمات الأمن الحربى من اليوم وحتى 27 فبراير الجاري.

كما تقدم الشركة طلبات التعامل بعد استيفائها جمع البيانات وتقديم كافة الأوراق المطلوبة والمدرجة بكراسة طلب التعامل كاملة خلال الفترة من أول مارس وحتى 30 أبريل 2020؛ مع أهمية الالتزام بالتوقيتات المشار إليها .