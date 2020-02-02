شكرا لقرائتكم خبر عن فصل طالبين بـ«تجارة الإسكندرية»: جمعا 212 ألف جنيه من تنظيم رحلات دون علم الكلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية تجارة جامعة الاسكندرية، على قرار إدارة الشؤون القانونية بكلية التجارة بفصل طالبين لمدة عام وعامين، بسبب تنظيم رحلات «مبيت» دون علم الكلية أو إشرافها، فضلا عن تجميع مبالغ مالية لتنظيم حفلة تخرج بالمخالفة للوائح الكلية.
وقال «الصيفى» لـ«المصرى اليوم»، إن الطالبين المفصولين أحدهما في الفرقة الرابعة وفُصل عامين، والآخر في الفرقة الثانية وفُصل عام واحد، مشيرا إلى أن قرار الفصل صدر بعد تحقيق إدارة الشؤون القانونية معهما، بناءاً على شكاوى طلاب، وبالتحقيق معهما أقرا بجمع 212 ألف جنيه، لتنظيم حفل «فوتو دى»، قبل حفل التخرج بيوم واحد، وأكدا أنهما صرفا 213 الف جنيه على الحفل، من خلال الاتفاق مع الدى جى والفندق ومستلزمات حفل التخرج.
وأوضح العميد أن الطالبين متورطين في تنظيم رحلات طلابية تعرف بـ«رحلات المبيت»، دون علم وإشراف الكلية، لافتا إلى أنه من حقهما التظلم من القرار لدى إدارة الجامعة.
وناشد عميد الكلية الفنادق عدم الموافقة على تأجير قاعاتها للطلاب الراغبين في إقامة حفلات تخرج، دون مراجعة إدارة الكلية، وناشد شركات السياحة بعدم تأجير أتوبيسات للطلاب لتنظيم رحلات مبيت، دون التأكد من الكلية، لاسيما بعد كارثة رحلة طلبة كلية الصيدلة في عام 2017 لجنوب سيناء، التي راح ضحيتها 50 طالب وطالبة، فضلا عن إصابة العديد بعاهات؛ نظرا لأن الاتوبيس كان متهالكا.
ودعا «الصيفى» إدارة الجامعة إلى تنظيم رحلات بديلة مدعمة، تحت إشراف الكليات، وإختيار الطلاب بالقرعة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
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