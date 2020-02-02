شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «بحوث الصحراء» يستعرض مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور عبدالله زغلول، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات، مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، موضحا أن الظاهرة تؤثر سلبيا على معدلات التصحر باتجاه الارتفاع وتدهور إنتاجية المحاصيل المتأثرة بارتفاع معدلات الملوحة في التربة فضلا عن ارتفاع معدلات التداخل بين مياه البحر والمياه الجوفية في المناطق الأكثر هشاشة.

وأضاف «زغلول» في كلمته خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل: «التغيرات المُناخية وتأثيراتها في قطاعي الزراعة والمياه بالمنطقة العربية اليوم السبت بمقر مركز بحوث الصحراء بحضور السيد القصير وزير الزراعة والدكتور رفيق صالح مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين إن قطاع الزراعة في دولنا العربية أصبح متأثراً بالكثير من الظواهر المتفاقمة والمتمثلة في التغيرات المناخية، وظاهرة التصحر ونقص المياه وتغير مواعيد سقوط الأمطار وانخفاض إيرادات الموارد المائية في عدد من المناطق العربية.

وأوضح نائب رئيس مركز بحوث الصحراء أن سرعة وتيرة التغيرات المناخية انعكست على عدد من الظواهر في القطاع الزراعي ممثلا في الأراضي والمياه مثل التدهور في الموارد الطبيعية خاصة الموارد الأرضية والمائية والغطاء النباتى الطبيعى يحدث بسبب الظروف البيئية الطبيعية ومنها التغيرات المناخية وبعضها بسبب العوامل البشرية مما أدى إلى زيادة وانتشار ظاهرة التصحر ونقص الغطاء النباتى في مناطق الرعى.

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وأشار «زغلول» إلى أهمية البدء الفوري في تنفيذ خطط عاجلة للحد من المخاطر التي تتعرض لها الموارد المائية والأرضية بسبب التغيرات المناخية من خلال خطط واضحة للتأقلم مع الظاهرة، والتنسيق بين مختلف الجهات والوزارات المعنية بالحد من مخاطر الظاهرة.

وشدد «زغلول» على أهمية دور مراكز الأبحاث في إلقاء الضوء على العوامل المؤثرة في تلك الظواهر وطرق التكيف معها، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود نحو رفع المهارات وبناء القدرات من خلال الأنشطة التدريبية التي تقوم بها المراكز البحثية وتعظيم دور الإرشاد الزراعى والإرشاد المائى.

وأشار «زغلول» إلى التعاون بين اكساد ومركز بحوث الصحراء في مجال تنفيذ مشروعات بحثية متميزة في مجال مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية وحصاد مياه الأمطار وتنمية مناطق السقوط المطرى، وتنمية المراعى والإنتاج الحيوانى والأصول الوراثية البرية، فضلا عن استنباط أصناف متأقلمة للظروف البيئية المعاكسة والمتحملة للجفاف والملوحة وغيرها.

يذكر ان ورشة عمل «أكساد» تم تنظيمها بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» التابع لجامعة الدول العربية بمشاركة 17 مشاركا من 13 دولة عربية تضم مصر وموريتانيا وتونس والأردن وسوريا والسعودية والجزائر والسودان والعراق وفلسطين والمغرب والكويت.