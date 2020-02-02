شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن الطوارئ وتفحص طلاب الصين استعدادا لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، حالة الطوارئ داخل المستشفيات الجامعية، لمواجهة حالات الاشتباه بفيروس كورونا الجديد، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وفحص طلاب الصين الوافدين.

وكشف «الكردى»، عن تشكيل لجنة لمتابعة فيروس «كورونا»، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية، والتأكد من توافر المعلومات، وإجراء تقدير للمخاطر وتوفير الإرشادات وتوعية السلطات الصحية بالجامعة والطلاب، طبقا لتوصيات وزارة الصحة، بشأن أعراض المرض، وإجراء الرصد والفحص المختبري للحالات، والوقاية من العدوى ومكافحتها والتدبير العلاجي، في إطار استعداد الجامعة للتعامل مع أي حالة لفيروس «كورونا».

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جامعة الإسكندرية تتأهب لمواجهة كورونا

جامعة الإسكندرية تتأهب لمواجهة كورونا

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب: «تقرر رفع حالة التأهب القصوى، واتخاذ إجراءات إحترازية للوقاية من الفيروس»، موضحاً أن الجامعة شكلت لجنة برئاسته ومجموعة من المتخصصين وذوى الصلة، لإعداد خطة متابعة ومراقبة الحالة الصحية للمجتمع الجامعي بمجرد بدء الفصل الدراسي الثانى».

جامعة الإسكندرية تتأهب لمواجهة كورونا

جامعة الإسكندرية تتأهب لمواجهة كورونا

وأعلن «جابر» أن الجامعة رفعت حالة الإستعداد بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفى الرئيسى الجامعى، لمواجهة أي حالات إشتباه بفيروس «كورونا»، بالتنسيق مع إدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه من المقرر تنظيم ندوات توعية لطلاب الكليات، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وبالنسبة للطلاب الوافدين من الصين، الدارسين بكليات الجامعة، واحتمال سفرهم وعودتهم من الصين، أوضح أنه من المقرر فحصهم، بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحى، وإجراء عزل فورى لأى حالة يُشتبه في إصابتها بالمرض، وأشار إلى حصر المبعوثين والدارسين في جامعة الإسكندرية بالصين، عبر التواصل معهم للإطمئنان على أحوالهم، والتواصل المستمر مع السفارة المصرية لدى الصين، لمتابعة الحالة أولاً بأول.

وكشف الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، عن تشكيل لجنة بكلية الطب، لإتخاذ الإجراءات اللازمة في المستشفيات الجامعية، لرصد أي حالات مصابة بفيروس كورونا ومتابعتها، وعقد جلسات توعية في المستشفيات الجامعية، عن طريق فريق مكافحة العدوى، موضحا أن اللجنة أقرت خطة للتعامل، عند رصد أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، معلنا أنه لم ترصد اللجنة أي حالة داخل المستشفيات الجامعية.