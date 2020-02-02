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محافـظ المنوفية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش الاحتفال السنوي الـ24 بيوم الوفاء والجزاء لجمعية المساعي المشكورة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بمدينة شبين الكوم.

ورحب المحافظ بوزيرة التضامن الاجتماعي على أرض المنوفية، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفال الذي يعد تعبيرا عن الوفاء بكل من ساهم بعطائه وجهده فى نشر التعليم والثقافة بالمحافظة.

ووجه محافظ المنوفية خالص شكره وتقديره للجمعية والقائمين عليها، حيث تعد الجمعية صرحا شامخا من صروح العمل الأهلي والتطوعي بما تقدمه من أنشطة مختلفة على مدى تاريخ المحافظة.

محافـظ المنوفية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي
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