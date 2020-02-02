شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يبحث مع محافظ البحر الأحمر تحسين الموارد ومنظومة المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في كل المجالات وجهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها.

كما بحث الوزير والمحافظ جهود تحسين موارد المحافظة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يساعد في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الفرص الواعدة للبحر الأحمر.

كما تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتأكيد على أهمية دور القطاع غير الرسمي للمساهمة في نجاح وضمان الاستمرارية في تنفيذ المنظومة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة، إضافة إلى استعراض مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في المدن والمراكز بالمحافظة، بما يساعد في دفع عجلة التنمية والاستثمار وتسهيل حركة المواطنين بين مدن ومراكز المحافظة بسهولة ويسر.

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كما شهد الاجتماع أيضاً دفع عجلة تنفيذ المشروعات التنموية في منطقة حلايب وشلاتين في كافة القطاعات التي تهم المواطنين بصورة يومية، بالإضافة إلى جهود رفع كفاءة العاملين والقيادات بالمحافظة وتقييم أدائهم.

وأشار شعراوى إلى أهمية دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال على أرض المحافظة في دعم كافة الجهود التي يتم القيام بها خلال الفترة الحالية خاصة المشروعات التي تقوم بها الدولة حالياً في مجالات الصحة والتعليم لسرعة دخول المشروعات التي يتم تنفيذها الخدمة واستفادة المواطنين منها.

ووجه بأهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب والتنسيق بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر مع مواطني المحافظة وفتح قنوات مختلفة للتواصل معهم والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لجهود رفع كفاءة العاملين بكافة قطاعات المحافظة المختلفة وتقييم أدائهم وتوفير الدورات والبرامج التدريبية لهم ومواجهة أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد بما يساعد على ضمان جودة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.