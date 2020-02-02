شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة»: بدء تلقي تظلمات الترم الأول للشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه سيتم تلقى التظلمات والاطلاع على ورق إجابة مواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019- 2020، اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة 3 أسابيع من الساعة التاسعة صباحاً حتى 12 ظهراً.

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وأوضح عطية أن طلبات الاطلاع تتم عن طريق شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد تسديد الرسوم المطلوبة وإحضار إيصال الدفع وصورة شخصية لولى الأمر وطلب من شؤون الطلبة بالمواد المطلوب الاطلاع عليها.

وأكد أنه يسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة ويحظر استخدام الهاتف أثناء الاطلاع، مشيراً إلى أن نتيجة التظلمات ستعلن بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

كان خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية الأسبوع الماضى وبلغت نسبة النجاح 77.7%.