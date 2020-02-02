شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى 14 لغرق العبارة السلام 98.. جهود للعثور على حطامها لاستخدامه مكانًا للغطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من العاملين في قطاع الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر حملة للعثور على حطام السفينة الغارقة السلام ٩٨ وذلك في الذكري ١٤ لغرقها في البحر الأحمر في صباح ٢ من شهر فبراير ٢٠٠٦ والتي تعد أكبر كارثة بحرية في قطاع النقل البحري المصري بعد أن كانت في طريقها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا البحري وكانت تقل 1415 راكبا من المصريين والعرب حيث راح ضحية الحادث 1032 راكبا فيما نجا نحو 388 راكبا من الموت بعد أن استمروا يصارعون الموت داخل المياه الباردة بالبحر الأحمر وأسماك القرش المفترسة.

وتهدف الحملة التي أطلقها عدد من الغطاسين إلى ضم حطام هذه السفينة لمواقع الغطس على حطام السفن الغارقة بالبحر الأحمر وتنظيم رحلات غطس لها والتعرف على ما تبقي منها.

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وأكد على حسن، أحد الغطاسين، أن الأعماق التي غرقت فيها العبارة السلام ٩٨ تعد بعيدة وحتي الآن لم يتم العثور عليها وفشلت أي محاولات من قبل لتحديد موقعها في الأعماق وأن هذه الفترة منذ غرق العبارة كفيلة بتحويلها إلى موقع لنمو الشعاب المرجانية اللينة والصلبة بالإضافة إلى أن حولها موقع لمغامرات الغطاسين هواة المغامرة والغطس في الأعماق.

ورغم مرور تلك السنوات على وقوع هذه الكارثة البحرية والإنسانية إلا أن أهالي وأقارب الضحايا والمفقودين مازالوا يتذكرون هذه الكارثة ويحرصون على إحياء أحزانهم.

طارق شرف الدين من الأهالي الذين فقدوا زوجته وأبناءه الأربعة، أكد أنه لا يمكنه نسيان هذه الكارثة حيث قام بإنشاء صفحة على الفيس بوك يشارك فيها أهالي وأقارب ضحايا حادث العبارة وإن كانت ذكرى هذه الكارثة قد تناست مع مرور الزمن ولم يبق منها إلا مقبرة الضحايا الجماعية الذين لم يستدل عليهم بمدافن الغردقة وتعرضت للإهمال والنسيان مطالبين بإقامة نصب تذكاري لضحايا هذه الكارثة، كما وعدت الحكومة في وقتها.