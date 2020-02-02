​​الكورنيش والبرج والحدائق.. أين تذهب للاحتفال بـ"عيد الحب 2020"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الحب يوم 14 فبراير الجاري، يستعد الكثير من المواطنين، وخاصة المتزوجين والمحبين والعاشقين للبحث عن أفضل الأماكن للاحتفال بهذا اليوم الجميل، وقضاء أحلى الأوقات، حيث يوافق هذا اليوم يوم إجازة نهاية الأسبوع، ما يسمح بمزيد من الاستمتاع.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز الأماكن التي تناسب المواطنين محدودي الدخل للاحتفال بهذا اليوم:

الحدائق العامة والنوادي

تفتح الحدائق العامة على مستوى الجمهورية أبوابها أمام الزائرين الراغبين في الاستمتاع بعيد الحب، وتتميز بأنها مناسبة تمامًا للخروجات الأسرية، حيث الأماكن المخصصة للأطفال للتنزه واللعب، كما أنها تعتبر رخيصة الثمن بشكل نسبي.

ومن أشهر هذه الحدائق، الحديقة الدولية بمدينة نصر، وحديقة الحيوانات بالجيزة، وحديقة الأسماك بالزمالك، والقناطر الخيرية بالقليوبية، وحديقة الأورمان بالجيزة، وحديقة الجيزة بمنطقة مطار إمبابة، وحديقة الأزهر بالدراسة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والحديقة اليابانية بحلوان، والقرية الفرعونية بالمنيل، وبانوراما أكتوبر بصلاح سالم، والماجيك لاند بمدينة 6 أكتوبر، ودريم بارك بمدينة 6 أكتوبر، وحديقة الأندلس بالجيزة، وحديقة العروبة بالعباسية، وحديقة الحرية بجوار محطة الأوبرا، وحديقة الأسرة بالمتحف الحربي، وحديقة أم كلثوم بشارع القصر العيني، وحديقة الفنون في شارع عبد العزيز آل سعود بالجيزة، وحديقة الجزيرة بجوار كوبري قصر النيل.

كورنيش وسط البلد

من أشهر الأماكن في القاهرة التي يتوجه لها أغلب المواطنين للخروج والاحتفال بعيد الحب، وركوب المراكب النيلية التي تستخدم الأغاني والموسيقى للاحتفال كما يوجد بوسط البلد المقاهي والمطاعم أيضًا.

برج القاهرة

يقع برج القاهرة في وسط القاهرة بالزمالك، يتكون من 16 طابقًا، به مطعم دائري يمكنك من خلاله مشاهدة القاهرة الكبرى في أثناء تناول الطعام، كما يمكنك مشاهدة الأماكن عن قرب من خلال التلسكوب الموجود أعلى البرج.

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يبلغ سعر تذكرة الدخول 40 جنيهًا للمصريين، وللأجانب 200 جنيه، ويفتح البرج أبواب الدخول من 8 صباحًا وحتى 12 منتصف اليليل.

السينما والمسرح

يفضل الكثير مشاهدة الأفلام في السينمات، فمن الممكن أن تذهب إلى السينما مصطحبًا شريكك، لعدد من السينمات المنتشرة في عدد من المناطق المختلفة، والتي تناسب أسعار تذاكرها محدودي الدخل، وتختلف أسعار التذاكر حسب اختلاف موعد الحفلات، كما يمكنك أيضا الذهاب للمسرح.

جزيرة المعادي

تتميز جزيرة المعادي بالحدائق الخضراء الشاسعة، وتتكون من مجموعة جزر صغيرة تربطها ببعضها البعض عدة جسور، إضافة إلى عدد من الكافيهات ومنطقة مفتوحة للأطفال بها ألعاب مختلفة.

يبلغ سعر تذكرة الدخول 25 جنيهًا للفرد في الأيام العادية، أما يوم الجمعة والسبت فيصل سعر التذكرة إلى 40 جنيهًا.

الحسين وشارع المعز

تعد مكانًا مناسبًا للخروج والاحتفال بعيد الحب، حيث تتزين الشوارع بالأنوار والورود، كما أنها تعد خروجة غير مكلفة ماديًا.

الأهرامات

هناك الكثر من المطاعم والكافيهات السياحية والشعبية بمنطقة الأهرامات، ويمكنك الذهاب إليها والاستمتاع بأفضل الأوقات مع الأهل والأصدقاء.​