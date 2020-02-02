أخبار مصر | بـ6000 جنيه شهريًا.. "القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ6000 جنيه شهريًا.. "القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 131 فرصة عمل، بإحدى الشركات الخاصة لمعالجة المياه، بإيتاي البارود براتب يصل لـ6000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة لدى الشركة، 50 مندوب مبيعات، و5 عمال مخازن، و20 فردً يعملون "كول سنتر".

كما تطلب الشركة، 5 مندوبين، بشرط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال، بالإضافة إلى 6 محاسبين، حاصلين على بكالوريوس تجارة، و50 عامل فني.

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واشترطت الشركة، في كل من يتقدم للحصول على وظيفة أن يكون حاصلًا على مؤهل عال أو متوسط، وأعمارهم لا تقل عن 22 عام ولا تزيد عن 35 عام.

وحددت الراتب التي يتقاضاه العاملة، ما بين 2000 إلى 6000 جنيه.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، عبدالناصر عباس 01207170001.

