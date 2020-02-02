شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال السيسي لـ«صهر ترامب» بشأن القضية الفلسطينية في أول لقاء لهما؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية «إم بي سي مصر»، تفاصيل لقائه الأول مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وقال كوشنر: «عندما جلست مع الرئيس السيسي لأول مرة قال لي (إنكم لن تستطيعوا حل المشكلة الفلسطينية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على ما يستحقه، وما يريده هو دولة فلسطينية، لأن هذا شيء مهم لهم ومهم للعالم العربي كله، لكن الشعب الفلسطيني يعاني من الوضع الحالي ولابد ان نجد وسيلة للتقدم للأمام».

وتابع: «لهذا ما استطعنا تحقيقه هو أننا جعلنا إسرائيل توافق على إقامة دولة ومحددات يتم على أساسها رسم الحدود، وهذا ليس شيئًا علميًا ولكنها خريطة تخيلية تعترف بالوضع على الأرض.. ما نحاول فعله هو كيفية التوصل إلى إيقاف التوسع الإسرائيلي بالطريقة التي يمكن من خلالها إعطاء إسرائيل الأراضي التي لن يتركوها على أي حال».