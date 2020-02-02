شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بفتح مركزين جديدين للثقافة الإسلامية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بالإسكندرية، فور وصوله من أسوان إلى الإسكندرية.

حضر اللقاء الشيخ محمد خشبة، مدير أوقاف الإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ حسن عبدالبصير، مدير الدعوة.

واستعرض وزير الأوقاف، خلال اللقاء، مع قيادات الدعوة بالإسكندرية جميع الأنشطة الدعوية بالمحافظة، وتم التوجيه بفتح مركزين جديدين للثقافة الإسلامية بالإسكندرية مطلع العام الدراسي المقبل 2020/ 2021.