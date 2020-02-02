شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أسبوع من العيد القومي.. محافظ يطلق إشارة بدء الاحتفالات بإيقاد الشعلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء السبت، إشارة بدء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، قبل أسبوع من موعده الموافق 8 فبراير من كل عام، وذلك بإيقاد الشعلة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول إيذانا ببدء الاحتفالات.

رافق المحافظ خلال مراسم إيقاد الشعلة اللواء محمد حجي، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، والدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والعميد تامر هاشم، ممثل إدارة الرقابة الإدارية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ الدقهلية يوقد الشعلة لبدء الاحتفالات بالعيد القومي

بدأت مراسم الشعلة من أمام باب واحد بالمحافظة، حيث قاد المحافظ ومرافقوه يتقدمهم فريق الجوالة الذي يحمل الشعلة وعلم مصر بحجم كبير، لنقلهما من المحافظة إلى ميدان النصب التذكاري للجندي المجهول، وذلك على موسيقى فرقة الشرطة، التي عزفت الموسيقى العسكرية والسلام الجمهوري.

محافظ الدقهلية يوقد الشعلة لبدء الاحتفالات بالعيد القومي

ثم قام المحافظ بإيقاد الشعلة أمام النصب التذكاري بعد تأدية تحية العلم والسلام الجمهورى.

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محافظ الدقهلية يوقد الشعلة لبدء الاحتفالات بالعيد القومي

وأكد محافظ الدقهلية أن ذكرى العيد القومي للمحافظة منذ ما يقرب من ثمانية قرون، هي ذكرى انتصارات خالدة حققها الأجداد لمصر في حمايتها والدفاع عنها وأسر قائد الحملات لويس التاسع بدار ابن لقمان عام 1250م.

محافظ الدقهلية يوقد الشعلة لبدء الاحتفالات بالعيد القومي

ووجه مختار التهنئة لشعب الدقهلية العريق بمناسبة العيد القومي، مشيرا إلى ضرورة استمرار مسيرة العطاء والعمل من أجل المواطن والوطن.

محافظ الدقهلية يوقد الشعلة لبدء الاحتفالات بالعيد القومي

وقال مختار: «العام الماضى شهدت الدقهلية الانتهاء من تنفيذ 153 مشروعا شملت قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والطرق والرى والتعليم والصحة والأوقاف، بلغت قيمتها الإجمالية 1.660 مليار جنيه، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية إنجاز المشروعات".

محافظ الدقهلية يوقد الشعلة لبدء الاحتفالات بالعيد القومي

وأشار إلى أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح خلال العيد القومي هذا العام فى قطاعات الصحة والتعليم والرى، وغيرها من قطاعات المرافق والخدمات يتم افتتاحها خلال شهر فبراير.

محافظ الدقهلية يوقد الشعلة لبدء الاحتفالات بالعيد القومي

وأوضح المحافظ أن الافتتاحات تبدأ بمشروعات تطوير وتحديث تم إنجازها بديوان عام المحافظة فى مقدمتها مركز تكنولوجى على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الجماهيرية، عملا على إرضاء المواطنين، وقاعة اجتماعات للقاء المواطنين الأسبوعي، فضلا عن مسرح متعدد الأغراض وصالة للجيم وحضانة متميزة لأبناء العاملين ومسجد، بالإضافة إلى تجديد كل دورات المياه ودهان الحوائط من الداخل، وكذا دهان مبنى المحافظة من الخارج، وبأنه سيتم تدشين منظومة النظافة الجديدة تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

محافظ الدقهلية يوقد الشعلة لبدء الاحتفالات بالعيد القومي

وشهد إيقاد الشعلة سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولو مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.