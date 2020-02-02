شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يكرم «سوبر بابا»: نموذج للتضحية التي نحتاجها من أجل الوطن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء السبت، محمد محمود فرغلي، 46 سنة، مدرس، والمعروف إعلاميا بـ«سوبر بابا»، لإنقاذه ابنته من تحت عجلات قطار الإسماعيلية، بعدما ألقى جسده عليها لحمايتها، وذلك بحضور جميع جميع أفراد أسرته.

وأهدى المحافظ للأسرة درع المحافظة وشهادة تكريم، مؤكدا أنه نموذج يحتذى به في التضحية، قائلا: «هذا الأب ضرب المثل في التضحية بالنفس من أجل ابنته ليكون نموذجا للتضحية التي نحتاجها جميعا من أجل هذا الوطن للحفاظ عليه والعمل على نهضته».

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وأعلن المحافظ أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الأب من شمال سيناء، بعد ندبه للعمل فيها معلمًا بإحدى المدارس الابتدائية منذ 18 عامًا.

وطالب «لأب الشجاع» من المحافظ سرعة الانتهاء من تسليم مشروع الصرف الصحي بقريته صدقا، والذي يتوقف على استلام شركة الدقهلية للمشروع والانتهاء من الحيز العمراني للقرية.

يذكر أنه عقب عودة الأب لقضاء إجازته برفقة زوجته وأولاده وأثناء تواجدهم بمحطة قطار السكة الحديد بالإسماعيلية، فوجئ بسقوط ابنته «خديجة» البالغة من العمر 11 عامًا على قضبان السكة الحديد، فقفز واحتضنها حتى مرور القطار بسلام لينقذ ابنته من الموت.

محافظ الدقهلية يكرم «سوبر بابا»

محافظ الدقهلية يكرم «سوبر بابا»

محافظ الدقهلية يكرم «سوبر بابا»