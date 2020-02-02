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شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها سائحين.. تعطل باخرة نيلية وسط النيل بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعطلت محركات باخرة سياحية في وسط نهر النيل، مساء السبت، أمام مدينة إسنا جنوبي الأقصر، كانت مبحرة من الأقصر إلى أسوان، وعلى متنها عدد من السائحين من مختلف الجنسيات.
وتلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من شرطة السياحة يفيد تعطل باخرة نيلية، وسط النيل بالقرب من مدينة إسنا، وعلى الفور تدخل رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري لموقع الباخرة، بجانب وصول المهندسين والفنيين لإصلاح المحركات وتوفير الدعم اللازم لتشغيل المركب النيلي وإصلاح الباخرة، وتغيير مسار رحلتها بالعودة للأقصر.
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