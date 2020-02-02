شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي تنشر أول فيلم ترويجي عن المتحف المصري الكبير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على صفحتها على موقع «انستجرام»، أول فيلم ترويجى عن المتحف المصري الكبير، والذى بثته شبكة قنوات ديسكفري اليوم.

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وقالت الوزيرة، «لعبت وزارة التعاون الدولي دوراً محورياً في تعبئة التمويل اللازم لإقامة المتحف المصري الكبير منذ 2008 وحتي 2018 من مؤسسة التعاون الدولية اليابانية، وفي انتظار العالم أجمع، لكي نشهد معاً الحدث الأكبر وهو افتتاح المتحف المصري الكبير في 2020».

وقامت الوزيرة بشكر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف الكبير، على مجهوداتهما العظيمة.

الجدير بالذكر أنه أثناء تولى الدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة، أعلنت الوزارة في سبتمبر 2019 عن الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات العالمية للترويج لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية، ومنهم شبكة قنوات ديسكفرى، التي تعد واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الترفيه، حيث تمتلك 53 علامة تجارية تصل إلى أكثر من 3 مليارات مشتركاً في 224 دولة، وتشتهر ببرامجها الحائزة على العديد من الجوائز، وتضمنت الشراكة مع قنوات ديسكفري، انتاج محتوي ترويجي ورقمي.