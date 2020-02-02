بالصور.. وزراء وإعلاميون في عزاء والد الكاتب خالد ميري

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود عبدالناصر:
شارك مسؤولون وإعلاميون في عزاء والد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين، والذي أقيم بمسجد عمر مكرم وسط القاهرة، اليوم السبت.
حرص على أداء واجب العزاء المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
كما شارك في العزاء، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.
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