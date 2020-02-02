أخبار مصر | ياسر رزق وخيري رمضان في عزاء والد وكيل نقابة الصحفيين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر رزق وخيري رمضان في عزاء والد وكيل نقابة الصحفيين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الإعلامي خيري رمضان، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من الكُتاب الصحفيين، بعزاء والد الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الأخبار، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.



كما حضر العزاء عدد من الكُتاب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وكان قد توفى إلى رحمة الله تعالى، الثلاثاء الماضي، والد الكاتب الصحفي خالد ميري وشُيعت الجنازة بمحافظة المنيا، وعُقدت مراسم العزاء مساء اليوم بمسجد عمر مكرم بالتحرير.