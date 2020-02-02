أخبار مصر | مجلس "الصحفيين" يشارك بعزاء والد خالد ميري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "الصحفيين" يشارك بعزاء والد خالد ميري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بعزاء والد الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الأخبار، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

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كما شارك بالعزاء أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، على رأسهم رئيس الهيئة كرم جبر، وعدد من الكُتاب الصحفيين وشخصيات عامة ووزراء سابقين.

وتوفى إلى رحمة الله تعالى، الثلاثاء الماضي، والد الكاتب الصحفي خالد ميري وشُيعت الجنازة بمحافظة المنيا، وعُقدت مراسم العزاء مساء اليوم بمسجد عمر مكرم بالتحرير.