أخبار مصر | نقابة المهندسين تقرر مد مشروع الرعاية الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين تقرر مد مشروع الرعاية الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر على مد فترة التجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين لمدة شهر، بعد أن تلقت النقابة عدد كبير من طلبات المهندسين بمد فترة التجديد بالمشروع.

ووافق المجلس في جلسته العادية المنعقدة اليوم أن يكون التجديد بدون غرامة، حتى ١٥ فبراير الجاري

على أن تطبق غرامة تاخير تقدر بـ ٢٥% من قيمة الاشتراك اعتبارًا من يوم ١٦ فبراير وحتى نهاية الشهر.

وقال نقيب المهندسين إن هيئة مكتب النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من الزملاء المتقدمين لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة متمنيا التوفيق للجميع لافتا إلى أن العمل النقابي للجميع وليس بالضروري أن يكون الفرد منتخب ليخدم نقابته واضاف " جميعنا يعمل من أجل المهنة".