شكرا لقرائتكم خبر عن عائلتا «فواخرية سيناء» يتجهان للصلح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، جلسة استماع فى منزل القاضى العرفى يحيى الغول، ضمن مفاوضات الصلح بين كبار عائلتى «القصلية» و«الصبايحة» المنتميتين لقبيلة الفواخرية فى المدينة وذلك بحضور الدكتور أمين عبد الواجد أمين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وبرعاية المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة.

يذكر أن وساطات على مدار 7 أعوام ماضية فشلت فى رأب الصدع بين العائلتين، منها محاولة للداعية السلفى محمد حسان، وكذلك محاولات عدد من مشايخ ورموز قبائل سيناء.

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وقال الدكتور أمين عبد الواجد أمين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن الجلسة التى جمعت بين رموز «القصلية» و«الصباحية» مرحلة هامة فى إطار إبرام الصلح حيث شهدت سماع الأطراف، واتضاح صدق نيتهم للصلح وفتح صفحة جديدة بينهما.

وقال فهد صبيح، المتحدث باسم عائلة الصبايحة، إن هذه القضية أكبر من قدرة أفراد على حلها، ودون تكاتف أجهزة الدولة المختلفة سيبقى الوضع على ما هو عليه، خصوصًا أنه تم عقد عدة جلسات سابقة بين العائلتين وفشلت جميعها فى تقريب وجهات النظر بينهما.

واستقبل المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، رموز العائلتين بعد انتهاء جلسة الاستماع، وأكد أن قبيلة الفواخرية التى تنتمى لها العائلتان، عريقة وذات تاريخ، ورموزها قادرة على تجاوز تلك الأزمة وإبرام الصلح بين أبناء العمومة.

وكانت اشتباكات وقعت بين أفراد من العائلتين عام 2013 لخلاف على قطعة أرض ما أسفر عن مقتل أحد أفراد عائلة القصلى وإصابة آخرين من عائلة الصبايحة بجانب حرق 4 منازل وسيارة لعائلة الصبايحة، وسيطرت أجهزة الأمن حينئذ على الموقف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبس عدد من أفراد العائلتين.