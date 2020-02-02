شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان: نقل التكنولوجيا لمصر سيشهد تحولاً استراتيجيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان فى القاهرة، حيث تناولا الإمكانيات التصنيعية فى الهيئة وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات فى مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمى والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وعربات وجرارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية، ومجالات التصنيع المتعددة.

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وتم عرض رؤية الهيئة بشأن تعميق التصنيع المحلى من خلال التعاون مع الشركات اليابانية وتحديد آليات تعزيز التعاون فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة، واتفقا على تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية.

وأشاد السفير اليابانى بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية والعاصمة الإدارية والمناخ الآمن الجاذب للاستثمارات الذى تشهده مصر، مشدداً على أن التعاون بين القاهرة وطوكيو سيشهد تحولاً استراتيجياً لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلى.

من جانبه، شدد «التراس» على أهمية تعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات مع دولة اليابان الصديقة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس السيسى للهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار فى مصر.