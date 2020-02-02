شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: مخططات لنقل المواقف والأسواق العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه يجرى عمل مخططات نقل المواقف والأسواق العشوائية، ضمن خطة المحافظة لاستغلال الأراضي غير المستغلة؛ لتوفير السيولة المرورية لشوارع المحافظة والحفاظ على المظهر الحضاري لها.

وأضاف «رحمي» في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم نقل موقف الجلاء اليوم إلى موقعه الجديد أمام نادي الغزل على كورنيش ترعة القاصد؛ لتسبب موقع الموقف القديم في تكدسات مرورية بشارع الجلاء والإساءة للمظهر الحضاري للشارع.