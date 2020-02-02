شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع لجنة المصالحات الشعبية، السبت، خصومة ثأرية بين عائلتى «التقيب» و«الغتيمات» بنجع الفقرة بقرية القناوبة التابعة لمركز قنا،

حضر الجلسة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا واللواء أشرف عطا نائب مدير أمن قنا واللواء عبدالله أبوالنجا مساعد مدير الأمن للأمن العام واللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائى واللواء محمد سعيد الدويك عضو مجلس النواب وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة.

أوضح «الداودي» أن هذا الصلح هو الثالث الذي يحضره منذ قدومه إلى محافظة قنا، مؤكدًا على عزمه بالتعاون مع مديرية الأمن لإنهاء كافة الخصومات الثأرية داخل المحافظة إيمانًا بأن الأمن والسلام الاجتماعي هما أساس تحقيق التنمية المستدامة والسبيل لتوفير حياه كريمة للمواطنين، مقدمًا شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة.

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ودعا المحافظ جميع أطراف الخصومات الثأرية إلى محاربة الشيطان والقبول بالصلح، مؤكدًا أن العفو عند المقدرة من شيم الرجال داعيًا الله أن يبارك هذا الصلح وأن يهدى جميع المتخاصمين وأن يعم الأمن والسلام والرخاء في كافة ربوع مصرنا الحبيبة‪.

ونقل اللواء شريف عبدالحميد تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقدم شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلى العفو والتسامح والصفح لتعم بين الناس المحبة ولينعموا بالعيش تحت مظلة الأمن والأمان مؤكدا على أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على كافة نواحى الحياة اليومية لأطراف الخصومة داعيا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى ان يكون لهم دور أكبر في حل الخلافات في مهدها وعدم السماح بتطورها إلى خصومات ثأرية.

فيما أكد فضيلة الشيخ عبدالمعطى أبوزيد رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح هو واجب ديني وعمل سامي حثت عليه جميع الأديان السماوية لنشر الألفة والمحبة والأمن والأمان والسلام بين المواطنين.

وخلال الصلح تبادل طرفى الخصومة التصافح والعناق مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع فيما بينهما وعدم العودة للخصومة مجددا وسط صيحات الحضور «الله أكبر الله أكبر» ابتهاجا بإتمام الصلح وتراضي الطرفين وطي صفحة الخلاف بينهم مُعلنين بذلك عن انهاء خصومة ثأرية دامت لأكثر من ثلاث سنوات وفى الختام قام محافظ قنا ومدير الأمن والقيادات الأمنية بمصافحة أطراف الخصومة وقاموا بتهنئتهم بمناسبة اتمام الصلح فيما بينهم.