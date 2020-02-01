شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يكشف خطة الوزارة لمنع انتشار العدوى بين الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سلامة الطلاب والطالبات بالنسبة للوزارة أهم من تعليمهم، وأن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي، والذي أصدر نشرة، والوزارة بدورها أرسلت منشورًا للمدارس يتضمن بعض النقاط الهامة أبرزها أن الطفل الذي سيصاب بـ«نزلة برد» سيحصل على إجازة مباشرة وفقا لما تحدده الزائرة الصحية، واستخدام مطهرات بشكل دائم، ونشر الوعي الطبي.

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وأضاف نائب وزير التربية والتعليم الفني، في مداخلة مع برنامج «كل يوم» على قناة «on e»، السبت، أنه سيتم الحديث عن الخطوات الإرشادية لتجنب العدوى والنظافة الشخصية والنظافة العامة في الطابور الصباحي والحصص المدرسية الأولى، وعلى سبيل المثال إذا كان هناك مصاب، فلابد أن تبعد متر على الأقل منه حتى لا يصاب الطالب بالعدوى.

وأوضح «حجازي» أن التأمين الصحي والوحدات الصحية المرتبطة بالمدارس سيكون لها دور هام في الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار العدوى خاصة مع انتشار فيروس الكورونا في العالم، وهناك الكثير من التعليمات التي تضمنها المنشور الذي وزعته الوزارة على المدارس، أبرزها الابتعاد عن المناطق المزدحمة، بالإضافة إلى تهوية الفصول بطريقة جيدة.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه لن يتم السماح لأي طالب بالتنمر من زميله إذا أصيب بالبرد، مشيرا إلى أن التنمر في حد ذاته أمر تعاقب الوزارة عليه، كما أن هناك حملات أطلقتها الوزارة من أجل مواجهة تلك الظاهرة.