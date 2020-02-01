شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت فهمي: «المؤتمرات العقارية» ذو أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، عضو مجلس النواب، إن المؤتمرات العقارية في مصر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث ذكرت أن قديما كانت هناك شركات تُسمى شركات متعددة الجنسيات، ولكن أصبحت الآن عابرة للقارات.

وأضافت «فهمي»، خلال حوارها في برنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن هذا الأمر، وأن العالم كله أصبح قطعة واحدة، بفضل التكنولوجيا، كما أن هدف المؤتمرات ليست «هيصة» كما يزعم البعض بل تقرب الناس من بعضها البعض.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الترويج العقاري وتصدير العقار من أهم الأفكار الاقتصادية في العالم، حيث إنه عندما يتحرك العقار ويقوم يُحرك بجانبه على الأقل 80 صناعة، مؤكدة أن فكرة تصدير العقار والمعارض العقارية «هائلة» وبدأت في الدول الغربية، حيث إنه أصبحت لا توجد حدود بين الدول، وتم تخطي تلك الحدود بالتكنولوجيا والعلم والفكر.