شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5 مليون فدان»: السيسي لديه اهتمام كبير بسياحة المعارض والمؤتمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف المليون فدان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم للغاية بسياحة المعارض والمؤتمرات في مصر، كما أن مصر تمتلك إمكانيات غير متوفرة في دول العالم ويجب تسويقها بشكل صحيح، «لازم نبص على مصر من فوق مش من تحت، مصر عندها إمكانيات وإمكانيات كبيرة جدًا».

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وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»: «إحنا مش قادرين كمصريين نحس بقيمة نفسنا، ومش عارفين قيمة بلدنا ودي مشكلة أكبر، القدوة بدأت تنتهي من حياتنا مش بنقرا كويس عن بلدنا رغم أن العالم أجمع عارف قيمة مصر».

وأوضح رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، أن الرئيس السيسي في الفترة الماضية سوّق مصر بشكل محترم للغاية، ولكن على القطاع الخاص أن يساعد في تسويق مصر ورسم صورة ذهنية للعالم كله عن قيمة مصر الحقيقية، «مصر حتة أرض على ناصية، مكان فريد جدا من نوعه، والعالم كله شايف مصر في حتة تانية».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه ملفات عديدة، «يزرع البذرة وإحنا المفروض نطور ونراعي البذرة دي، كلٌ في تخصصه، تسويق مصر بالشكل المحترم جدا محتاجين نحترم تسويق مصر بالشكل ده ونظهر اللي عندنا للغير، ونبص على مصر بصة من فوق، فور الانتهاء من الحرب على الإرهاب والمشاكل الموجودة المحيطة بمصر، لدينا فرصة ذهبية في أعلى عوائد الاستثمار وهو الاستثمار العقاري».