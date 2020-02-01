شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: تنسيق على أعلى مستوى بين أجهزة الدولة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الحكومة بكل وزاراتها تعمل على مواجهة فيروس كورونا الجديد.
وأضاف «العناني»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء تطرق إلى الفيروس الجديد، وذلك بتنسيق على أعلى مستوى بين كل أجهزة الدولة.
وكشف الوزير أن جميع السائحين المتواجدين بمصر في أمان، وكل الأمور تسير بشكل طبيعي للغاية، والوزارات المعنية تبذل مجهودًا كبيرًا جدًا.
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