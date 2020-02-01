شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العناني: أصدرت 4 قرارات للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السياحة والآثار في أغلب دول العالم توجد في وزارة واحدة، مضيفًا أن مصر تستقبل الوافدين للسياحة الثقافية والشاطئية، لذلك تم العودة إلى هذا النظام ودمج السياحة والآثار في وزارة واحدة.

وكشف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، السبت، أن السياحة تمثل جزءا كبيرا من الدخل القومي، ويعمل بها ملايين من المصريين، موضحا أنه أصدر 4 قرارات خلال 24 ساعة، وهو تعيين نائب رئيس للهيئة العامة لتنشيط السياحة، ورئيس لقطاع السياحة الدولية، ورئيس لقطاع السياحة الداخلية، ومستشار للترويج السياحي.

وأوضح الوزير أنه يهدف من تلك القرارات إلى تنشيط معدلات السياحة والوصول بها إلى 30 مليون سائح سنويًا.