شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 25 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى «السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان».

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة مترو النزهة، واطلع «الوزير» على معدلات التنفيذ، واستقل قاطرة اختبار على السكة ليتفقد باقى محطات المرحلة، واستعرض مع رئيس وقيادات هيئة الأنفاق ومسؤولى الشركات المنفذة معدل تنفيذ كل محطة.

Advertisements

ووجّه بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 إبريل المقبل، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائى «السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان»، مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

وعقد «الوزير» اجتماعًا موسعًا في محطة عدلى منصور التبادلية مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائى، الذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، وتم استعراض معدلات التنفيذ، إذ وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى إلى 16.5% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء مما يقرب من 17.9% من أعمال الكبارى، و37.2% من أعمال الأنفاق، و18.5% من أعمال جسور السكة، وحوالى 7.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة.

كما تفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع من عدلى منصور حتى محطة العاصمة الإدارية، والتقى بالمهندسين والفنيين، وأكد ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، نظرًا للأهمية الكبرى للمشروع.

وقال «الوزير» إن مسار القطار الكهربائى يبلغ طوله 70 كيلومتراً، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كبارى، ونفقين، بالإضافة إلى 4 كبارى سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتى المستقبل والشروق.