شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية «مجاهدي سيناء»: آثار التنمية ظهرت في سيناء بفضل السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن آثار التنمية الحقيقية بدأت تظهر في شبه جزيرة سيناء بالسنوات الخمس الأخيرة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «جهامة» في تصريحات، السبت، إن من مظاهر هذه التنمية إنشاء محطات تحلية ومدارس ومستشفيات وطرق وأنفاق في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، إلى جانب جامعة العريش والتجمعات البدوية التنموية، مثمنًا جهود أجهزة الدولة، خاصة القوات المسلحة من خلال الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، والقيادة الموحدة لشرق القناة والشركات المدنية، في تحقيق هذه التنمية.

وأوضح أن كل تلك الجهود تأتي في إطار الحرص على جذب الاستثمار والتنمية وتوطين الأهالي من أبناء سيناء ووادي النيل على أرض سيناء.

وحول موقف الشيخ زويد ورفح من التنمية، توقع أن تبدأ فيهما التنمية فور انتهاء المداهمات والقضاء على الإرهاب تماما، لا سيما أن هناك مدينة رفح الجديدة التي تعد مفخرة تلك المنطقة، إضافة إلى ما يتم من حفر آبار عميقة للمياه وإنشاء محطات الكهرباء والمصانع.

Advertisements

وأشار «جهامة» إلى أهمية فتح الباب للاستثمار في وسط سيناء والاستغلال الأمثل للخامات والثروات المعدنية بها، وكذا إعادة النظر في تشغيل منجم فحم المغارة بعد ارتفاع أسعار الفحم عالميا بهدف توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، مطالبا بإنشاء سد لحجز المياه فوق هضبة التية، وآخر على وادي الجرافي؛ لحجز واستغلال المياه بدلا من إهدارها في البحر الأبيض المتوسط.

وأشاد رئيس جمعية مجاهدي سيناء بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بقيادة شوقي رشوان، وبمحافظي شمال وجنوب سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة وخالد فودة.

وحول تراجع دور المشايخ في الفترة الأخيرة، أكد الشيخ عبدالله جهامة أنه بالفعل حدث تراجع لدور المشايخ ولا سيما بعد ثورة يناير، مشددا على ضرورة تدعيم دور المشايخ، خاصة بعد تعيين مشايخ للشياخات الشاغرة خلال الفترة الماضية، معتبرا أن دور المشايخ مهم للغاية في شمال وجنوب سيناء، مدللا على ذلك بالمؤتمرات التي يتم الحشد لها لدعم المكتسبات ودعم الدولة المصرية من أبناء القبائل ورموزها وعواقلها في كل المحافظات.

وأشاد «جهامة» بالتنمية شرق قناة السويس، معتبرا أنها تصب أيضا في مصلحة سيناء، ومطالبا بتوصيل المياه لمنطقة السر والقوارير بوسط سيناء وتوزيع ألف فدان على شباب كل محافظة وتخصيص 5 أفدنة لأسرة كل مجاهد من الذين خدموا بلدهم وكانوا جزءا من انتصار أكتوبر العظيم، مع دراسة فتح كوبرى السلام إلى جانب الأنفاق لتسهيل الحركة من وإلى سيناء.

وأعلن أن المجاهدين من أعضاء الجمعية المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية يثقون تمام الثقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة وقدرتها على تحقيق أهداف وآمال الشعب المصري وحماية الوطن، وأنها كانت خير سند لشعب مصر العظيم في مختلف المواقف وعلى مر الأزمنة.

يذكر أن جمعية مجاهدي سيناء هي جمعية أهلية تضم نحو 750 عضوا من مختلف المحافظات، ممن كان لهم دور في تحرير سيناء ودعم القوات المسلحة حتى تحقق نصر أكتوبر 1973، وقد حصلوا على أنواط الامتياز من الطبقة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لدورهم الوطني.