شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الآثار»: افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عيسى زيدان، المدير العام للشؤون التنفيذية لنقل الآثار، إنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من 2020، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أضاف «زيدان»، خلال حواره مع برنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»، مساء السبت، أنه تم إنجاز 95% من أعمال المتحف، مؤكدا أن التشطيب يجري على قدم وساق.
تابع أنه تم البدء في وضع الآثار على الدرج العظيم، الذي سيكون فخر لكل صالات العرض، ولا توجد في أي متحف حول العالم، حيث سيعرض 87 قطعة أثرية من أفضل القطع الأثرية في الحضارة المصرية القديمة.
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