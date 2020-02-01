شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إعلان نتيجة امتحانات «أولى وثانية ثانوي» الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء السبت، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسى 2020/2019، غدًا الأحد.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب، مشيرة إلى أنه بالنسبة لنتيجة الصف الثاني الثانوي سيتم إعلانها بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالي: Studg11.emis.gov.eg.
وحددت الوزارة خطوات الحصول على النتيجة، وهي الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه، وتسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال «الكود»، والضغط على أيقونة «تحميل مؤشر الأداء».
وأضافت الوزارة أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي، الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتمت تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد بالمدارس في وقت لاحق.
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